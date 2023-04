Promozione, l’Fc Belpasso rispetta i pronostici contro l’Atletico Messina

L’Fc Belpasso ha chiuso la regular season battendo per 2-0 in casa l’Atletico Messina. La squadra etnea è, così, ufficialmente terza in classifica e affronterà nella semifinale playoff l’Aci Sant’Antonio in un derby che si annuncia appassionante. Prevalgono, fin dalle battute iniziali del match, le maggiori motivazioni dei padroni di casa, che sbloccano al 20’ il punteggio grazie al gol di La Spina. Gli ospiti, spronati da mister Giuseppe Furnari, provano a reagire, peccando, però, della necessaria cattiveria nel momento di dettare l’ultimo passaggio.

Nella ripresa, i locali attaccano alla ricerca del rassicurante raddoppio, che si materializza al 30’, quando Rapisarda insacca la sfera con un preciso diagonale, su assist del neo entrato Abanga. Nel finale di partita, il peloritano Riccardo Libro fallisce un rigore.

Fc Belpasso-Atletico Messina 2-0

Marcatori: 20’ La Spina; 30’ st Rapisarda.

Fc Belpasso: La Rosa, Laudani (14’ st Grasso), Benfatta, Ricceri, Racca (44’ st Bonavia), Mascali, Conti, Rottella, Lupo (9’ st Rapisarda), Alberio (36’ st Milazzo), La Spina (16’ st Abanga). All. Suriano.

Atletico Messina: Previti (13’ st Arrigo), Cappello, Cucinotta, Capilli, Morabito, Bonsignore, La Mantia, M. Libro (13’ st Liotta), La Rocca (29’ st R. Libro), Bonanno (45’ st Campo), Princi. All. Furnari.

Arbitro: Dolenti di Caltanissetta.