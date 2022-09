Promozione, l'Fc Belpasso cala il tris alla Catania San Pio X

L’Fc Belpasso ha vinto 3-0 il derby contro il Catania San Pio X, conquistando tre punti preziosi per balzare nei “quartieri nobili” del girone C di Promozione. La prolungata fase di studio viene interrotta dal palo colpito da Strano con un tiro da fuori area. Nella ripresa, biancazzurri in vantaggio su rigore, fischiato dall’arbitro per un fallo di mano in area; dal dischetto impeccabile trasformazione di Giuffrida. Dieci minuti dopo, Dumitrascu raddoppia, finalizzando il perfetto assist di La Spina. Gli ospiti cercano orgogliosamente di dimezzare le distanze per riaprire la contesa, ma peccano di precisione nelle conclusioni e sono infilati, nel recupero, dal tris di Castagna, che fa calare il sipario sulla sfida.

Nel post partita, il mister belpassese Andrea Stella è soddisfatto: "Sono contento perchè venivamo da un'immeritata sconfitta. Abbiamo colto un risultato importante contro un ottimo avversario. Siamo stati perfetti in ogni reparto. Nelle precedenti gare contro il Catania San Pio X, avevamo fornito delle brutte prestazioni, oggi siamo stati, invece, eccellenti. La squadra sta prendendo fisionomia dopo aver iniziato in ritardo rispetto agli altri".

Fc Belpasso-Catania San Pio X 3-0

Marcatori: 19’ st Giuffrida (rig.); 29’ st Dumitrascu; 48’ st Castagna.

Fc Belpasso: Colonna, Benfatto, Racca, Mascali, Grasso, Tirri (36’ st Ricceri), Strano, Sottile (24’ st Castagna), La Spina (44’ st Rapisarda), Dumitrascu, Giuffrida. A disp.: Tripoli, Accardi, Valguarnera, Rotella, Cuturi e Santamaria. All. Andrea Stella.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Valenti, Strano, Patané, Sipala, Palazzolo (31’ st Divenuto), Y. Nobile (18’ st Finocchiaro), Calarco, Giuffrida (35’ st Sannè), Castelli. A disp.: Caspanello, Balsamo, M. Nobile, Garufi, Cutore, Talio. All. Luigi La Rosa.

Arbitro: Mangiapane di Agrigento (Scannella di Caltanissetta e Pafumi di Acireale)