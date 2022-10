Promozione, Fc Belpasso impeccabile contro la Nuova Azzurra Fenice

Poker dell’Fc Belpasso ai danni della Nuova Fenice Azzurra, sconfitta con un perentorio 4-1. Accade quasi tutto nel primo tempo. La capolista del girone C guidata in panchina da Andrea Stella passa subito in vantaggio grazie al gol di Sottile. Al 15’ La Spina raddoppia, finalizzando la perfetta verticalizzazione di Strano. Gli ospiti provano a reagire, ma commettono un grave errore (27’) in difesa, facilitando, così, il tris di Bonaccorsi, che insacca la sfera senza esitazioni. Agrì riduce le distanze al 40’, ridando la speranza alla Nuova Azzurra.

Nella ripresa, gli attacchi della compagine barcellonese non sortiscono gli effetti sperati, anche per merito dell’ottima tenuta del pacchetto arretrato biancazzurro. Nel finale, il neo entrato Castagna si procura un rigore (espulso Antonuccio) e va lui stesso sul dischetto, siglando la rete che chiude definitivamente la contesa.

Fc Belpasso-Nuova Azzurra Fenice 4-1

Marcatori: 2’ Sottile; 15’ La Spina; 27’ Bonaccorsi; 40’ Agrì; 37’ st Castagna (rig.).

Fc Belpasso: Colonna, Mascali (6’ st Racca), Milizia (41’ st Accardi), Grasso, Benfatto, Tirri, Strano, Giuffrida (44’ st Rotella), Bonaccorsi (30’ st Ricceri), La Spina, Sottile (28’ st Castagna). All. Stella.

Nuova Azzurra Fenice: La Rosa, Presti (31’ st Antonuccio), Martino, Gueli, Agrì, Seydi Siaka (32’ st Triolo), Cucè (38’ st Franchina), Benenati, Calderone, Maggio (25’ st Nania), Thiam (6’ st Calabrò). All. Marchetta.

Arbitro: Fortezza di Ragusa.

Note: espulso al 36’ st Antonuccio.