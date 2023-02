Promozione, l’Fc Belpasso rinforza l’attacco con il ghanese Abanga Sumaila

La rosa del FC Belpasso si è arricchita di un nuovo importante innesto prima della sfida di domenica in trasferta contro la Nuova Azzurra Fenice. Al gruppo guidato da mister Antonio Richichi si è aggregato in questi giorni Abanga Sumaila.

Classe 2002, di nazionalità ghanese, si tratta di una punta che può giostrare al centro del reparto avanzato o, indifferentemente, sull'esterno destro o sinistro. Il 21enne arricchirà l'arco offensivo belpassese con forza, velocità e la sua capacità di ambidestro e la grande dinamicità nella fase di non possesso e di recupero della palla. Nonostante la sua giovane età sono già diverse le esperienze calcistiche collezionate, soprattutto in Spagna, in club come Extramadura, Badajox e Real Jean.