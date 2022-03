Promozione, l’Fc Motta cala il tris contro la Don Bosco

L’Fc Motta ha rispettato a pieno i pronostici della vigilia nel match contro la Don Bosco, imponendosi in casa con un perentorio 3-0. In virtù di questi tre punti, la squadra di Motta Sant’Anastasia prosegue l’avvincente duello a distanza con il Real Aci per il primato nel girone C del campionato di Promozione. Partita a senso unico già nelle battute iniziali su un terreno di gioco al limite della praticabilità, a causa dell’abbondante pioggia caduta nel centro etneo.

La formazione allenata da Alessandro Di Maria sblocca il punteggio al 16’ grazie al gol del bomber Montalto, che sfrutta di testa un’incertezza difensiva degli avversari. Al 25’, Luca raddoppia con un tiro dalla distanza dopo una corta respinta di un avversario. Il copione resta lo stesso nella ripresa, come conferma il tris di Sinatra, il cui rasoterra in area si insacca imparabilmente. Nel finale, i locali sfiorano il poker, ma il risultato non cambia più.

Fc Motta-Don Bosco 3-0

Marcatori: 16’ Montalto; 25’ Luca; 17’ st Sinatra.

Fc Motta: Sciuto, Giacone, Conigliello (34’ st Toscano), Maesano, Sardo, Coniglio, Piana (10’ st Cucè), Luca (17’ st Sottile), Mondello, Montalto, Sinatra (10’ st Palazzolo). All. Di Maria.

Don Bosco: Grassia, Y. Ceesay (34’ Tespi), A. Ceesay, Bonsignore, Oliveri, Abbate, Raccuglia (17’ st Abbate), Kante, Mirci (14’ st Datola), La Morella, Allegra. All. Burzi.

Arbitro: Zangara di Palermo.

Note: espulso Kante.