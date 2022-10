Promozione, l'Fc Belpasso rispetta i pronostici a Messina

La capolista si è imposta per 3-1 sul campo del Gescal in una partita, comunque, più complicata per l'Fc Belpasso di quanto previsto alla vigilia. Ospiti in vantaggio all’11’, quando Sottile insacca la sfera sulla respinta del portiere. Pochi minuti dopo, Bonaccorsi prima sfiora lo spettacolare raddoppio di tacco al volo, poi firma il 2-0 su rigore, fischiato dall’arbitro per il fallo in area commesso da Saraniti sullo stesso attaccante etneo.

I padroni di casa dimezzano, però, subito le distanze con l'esperto Cardia, sempre dal dischetto (Racca atterra Daniele Giordano), riaccendendo, così, la sfida. L'Fc Belpasso resta pure in dieci al 33’ per l’espulsione rimediata da Tirri, reo di aver protestato troppo con il direttore di gara. Nel secondo tempo, gli attacchi portati dai biancoverdi non sortiscono l’effetto sperato ed anzi, poco dopo la mezzora, il 3-1 dello scatenato Bonaccorsi, servito alla perfezione da Sottile, fa calare in anticipo i titoli di coda sul match.

Gescal-Fc Belpasso 1-3

Marcatori: 11’ Sottile; 20’ (rig.) e 31’ st Bonaccorsi; 26’ Cardia (rig.).

Gescal: Maisano, Farina (31’ st Di Stefano), D. Giordano, Lembo (15’ Cannistrà), Saraniti, Angrisani, Keita, Cardia (38’ st Lamberti), Nizzari, Briganti (33’ st La Paglia), Spanò (21’ st Scarantino). All. F. Giordano.

Fc Belpasso: Colonna, Milizia (37’ Grasso), Benfatto, Ricceri, Racca, Mascali, Strano, Tirri, Bonaccorsi, Sottile (40’ st Rapisarda), La Spina (15’ st Rottella). All. Stella.

Arbitro: Mugno di Siracusa.

Note: espulso al 33’ Tirri.