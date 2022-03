Promozione, Real Aci corsaro a Scordia e capolista solitario

Al Real Aci è servita un’ottima ripresa per battere 3-1 in trasferta la combattiva Gymnica Scordia e blazare da solo al comando del girone C di Promozione. I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie alla punizione dal limite di Sciacca. Milazzo va vicino al raddoppio, ma il suo tiro, da buona posizione, termina di un soffio a lato. Gli acesi rispondono al 20’, quando Marino, servito da De Carlo, indirizza alto il pallone da pochi passi. Sull’altro fronte, Vitale respinge un’insidiosa conclusione del solito Milazzo. Quasi allo scadere della frazione, il magistrale calcio piazzato di Castelli vale l’1-1.

Nella ripresa, gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore. La stoccata di Mongelli di prima intenzione si infrange sulla traversa. Vicini all'ora di gioco, De Carlo serve sulla sinistra Castelli, che cerca la soluzione a giro, Meo si supera, togliendo la sfera da sotto l'incrocio. Continua il forcing granata, traversone di De Carlo, allontana male la difesa favorendo l'inserimento di Marino, ma la sua staffilata non è precisa. Meo si oppone poi con bravura ai tentativi di Castelli e Di Blasi. Il portiere locale non può, però, nulla al 33’ sul perentorio colpo di testa di Pennisi. In contropiede, Castelli chiude i conti un minuto dopo, firmando la preziosa doppietta personale.

Gymnica Scordia-Real Aci 1-3

Marcatori: 5’ Sciacca; 44’ e 34’ st Castelli; 33’ st Pennisi.

Gymnica Scordia: Meo, Vaccaro, Pandolfo (35’ st Rivela), Vadalà, Senia, Cristoforo, Sciacca, D’Imprima (35’ st Scuderi), Buonapasqua (35’ st Nolfo), Milazzo, Cantarella. A disp.: Spampinato, Nolfo, Rivela, Scuderi. All. Mario Giuffrida.

Real Aci: Vitale, Faro (1’ st Napoli), Pennisi, Campanella, Dav. Cavallaro, C. Marino, De Carlo, Licata, Mongelli, L. Marino (13’ st Di Blasi), Castelli. A disp.: Bellocchi, Di Blasi, Dan. Cavallaro, Maodda. All. Marcello Manca.

Arbitro: Buzzone di Enna.