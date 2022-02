Promozione, Fc Motta implacabile sul campo della Gymnica Scordia  

Prova di forza della capolista, che si è imposta per 3-1 sul campo della Gymnica Scordia, confermando, così, tutte le sue qualità. La supremazia degli ospiti si concretizza, al “Binanti”, dopo soli 4’, quando Montalto insacca di testa la sfera sul cross "telecomandato" da Sinatra. Il Motta crea altre tre nitide occasioni per raddoppiare, ma non riesce a chiudere il discorso già nel primo tempo.

Il copione non muta nella ripresa, nonostante la squadra iblea cerchi di proporsi in attacco, ma lo fa con spunti personali, ben controllati dalla difesa avversaria. Al 27’ Inserra raddoppia, realizzando di precisione. Il bomber etneo concede il bis due minuti dopo con un imparabile tiro al volo sul perfetto traversone di Parisi. Nel finale, la Gymnica Scordia riduce le distanze con Di Perna sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma ad epilogo del match già scritto.

Gymnica Scordia-Fc Motta 1-3

Marcatori: 4’ Montalto, 27’ st e 29’ st Inserra; 41’ st Di Perna.

Gymnica Scordia: Meo, Vaccaro, Pandolfo, Favara (48’ st Scuderi), Senia, Maugeri (38’ st Sole), Vitellino, D’Imprima, Di Perna (38’ st Vadalà), Milazzo, Buonapasqua (18’ st Sciacca). A disp.: Spampinato, Nolfo, Cacciola, Cantarella e Rivela. All. Giuffrida.

Fc Motta: Gulisano, Piana (20’ st Sottile), Oliveri, Orofino, Sardo, Nicolosi (34’ st Parisi), Palazzolo, Luca (20’ st Maesano), Inserra, Montalto (20’ st Coniglio), Sinatra (34’ st Giacone). A disp.: Sciuto, Toscano, Mondello e Conigliello. All. Di Maria.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa (Pernicone e Conticello di Catania).