Promozione, la sfida d’alta quota Leonfortese-Fc Motta termina 0-0

L’attesa sfida d’alta quota del “Comunale” tra Leonfortese ed Fc Motta è terminata senza né vincitori né vinti, ma con uno 0-0 che ha deluso gli spettatori. Si è giocato poco tra infortuni e varie perdite di tempo. Il punto muove, comunque, la classifica di entrambe le rivali e, in questa fase della stagione, è forse il dato che conta maggiormente.

Un’occasione per entrambe le rivali nel primo tempo: Inserra da una parte e Caputa d’altra impegnano i portieri, che si fanno trovare preparati sui loro tentativi. Pochissime le emozioni nella ripresa, se si escludono quattro angoli di fila battuti dai padroni di casa, con seguenti mischie in area, e, in pieno recupero, l’insidioso tiro dell’etneo Orofino, deviato oltre la traversa da Callejo. Questo pareggio fa felice, soprattutto, il Real Aci, adesso in testa da solo nel girone C a quota 49 punti, due in più del Motta e a +4 rispetto sulla Leonfortese.

Leonfortese-Fc Motta 0-0

Leonfortese: Callejo, Castro, Gazzana, Lopez, Nyassi (45’ st Diang), Russo, Moussa, Niang, Meta (31’ st Gonzalez), Caputa, Di Pasqua. All. Mirto.

Motta: Gulisano, Nicolosi, Oliveri, Orofino, Sardo, Coniglio, Palazzolo (47’ st Parisi), Luca (31’ st Maesano), Inserra, Sinatra, Sottile (20’ st Mondello). All. Di Maria.

Arbitro: Armenia di Ragusa (Grasso e Di Martino).