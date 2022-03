Promozione, il Real Aci vince in rimonta sul campo della Leonfortese

Il Real Aci ha conquistato una preziosa vittoria per 2-1 in rimonta sul campo della temuta Leonfortese, rafforzando, così, il primato nella classifica del girone C di Promozione. Inizio propositivo dei padroni di casa, ma primo sussulto di marca ospite con il tiro cross di De Carlo, deviato oltre la traversa dal portiere. All’11’ Leonfortese in vantaggio: Caputa resiste ad una carica di Tola e allarga sulla destra per Giolito, traversone per Meta il cui piatto a pallonetto batte Vitale. I granata reagiscono subito, ma prima De Carlo non riesce a girare in rete l'assist di Bozzanga, poi è Di Blasi a mancare di forza dal limite. Sull’altro fronte, pericoloso è Giolito. Ultima occasione del tempo per i realini sugli sviluppi di un angolo, Marino cade in area, la difesa libera nella zona di Faro, il destro da fuori fa la barba al palo.

Nella ripresa, mister Manca inserisce Mongelli al posto di Spartà per dare più peso offensivo alla squadra. Un cambio che si rivelerà decisivo. Punizione per i locali, botta di Castro, ma Vitale fa buona guardia, respingendo in tuffo. Il Real Aci pareggia al 22’, quando De Carlo con freddezza insacca la sfera del momentaneo 1-1, realizzando il suo settimo gol nel torneo. Al 36’ Mongelli firma il sorpasso con una "zampata" di punta in area sull’uscita di Callejo. Nel palpitante finale, strepitoso intervento di Vitale sulla botta a colpo sicuro di Giolito.

Leonfortese-Real Aci 1-2

Marcatori: 11’ Meta; 22’ st De Carlo; 36’ st Mongelli.

Leonfortese: Callejo, Castro (21’ st Di Perna), Nyassi, Lopez, Russo (30’ st Diagne), Giolito, Gazzana, Niang (30’ st Panvini), Meta, Caputa, Di Pasqua. A disp.: Fazzi, Gonzalez, Maggio, Speranza, Germanà, Buono. All. Gaetano Mirto.

Real Aci: Vitale, Spartà (10’ st Mongelli), Pennisi, Campanella, Tola, Bozzanga, De Carlo, C. Marino, Faro, Di Blasi (27’ st Romeo), Dav. Cavallaro. A disposizione: Bellocchi, Maodda, Centamore, Fonti. All. Marcello Manca.

Arbitro: Salerno di Catania.