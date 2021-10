Promozione, il Mazzarrone rifila un 2-0 al Frigintini 

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'ambizioso Mazzarrone, che ha fornito un’ottima prestazione contro il Frigintini, battuto per 2-0. “Una delle prove più importanti della stagione per intensità, voglia e spirito di sacrificio”, ha dichiarato Giovanni Puglisi a fine partita.

Dopo i primi 34 minuti “i migliori della stagione” per il tecnico Samuele Costanzo, il risultato si sblocca grazie a Martin Oro, il “falso nueve”, schierato al centro dell’attacco in assenza dell’infortunato Maiorana. Il vantaggio è frutto di “una situazione provata in allenamento”, riferirà Oro, e che ha visto grandi protagonisti l’asse Di Rosa-Ropaj, capaci, sull’out di sinistra, capace di confezionare gli assist che hanno determinato la differenza. L’atteggiamento è piaciuto, ma anche la determinazione nell’affrontare un Frigintini che non era certo l’ultimo arrivato. Avversario che ha in Pianese, Militello, Modica e Occhipinti giocatori di categoria. L’altro dato importante è non aver subito gol per la seconda partita in casa (una rete in tre partite). Nei due prossimi weekend l’attenzione sarà dedicata alla Coppa Italia Promozione, manifestazione importante perché garantisce alla vincitrice il salto in Eccellenza. Negli ottavi di finale il Mazzarrone affronterà il Comiso, le due squadre attualmente seconde in classifica.

Mazzarrone-Frigintini 2-0

Marcatori: 34’ Oro; 42’ Gomez.

Mazzarrone: Parlabene, Amadou Dieme (39’ st La Mastra), Ropaj. Provenzano, Puglisi, Ravalli, Lamarana Bah (31’ st Lupica), Gentile (6’ st Di Nora), Oro (18’ st Incardona), Di Rosa, Gomez (35’ st Gambino). All. Samuele Costanzo.

Frigintini: La Licata, Arrabito, Pisana (15’ st Corallo), Drago, Pianese, Di Martino, Noukri, Militello (28’ st Milana), Occhipinti (39’ Novembre), Calabrese (10’ st Forni), Modica (35’ st Iemmolo). All. Di Rosa.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta.