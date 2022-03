Promozione, il Mazzarrone cala il tris al Pro Ragusa

Convincente ritorno alla vittoria del Mazzarrone, che ha battuto in casa il Pro Ragusa per 3-1, rafforzando, così, il primato nel girone D di Promozione con 44 punti all'attivo, 4 in più del Modica. I locali cominciano il match con il piede pigiato sull’acceleratore e colpiscono subito un palo. Il meritato vantaggio si concretizza al 36’ grazie al gol di Campanella. La partita sembra mettersi in discesa per i giallorossi e, invece, quattro minuti dopo, Puggia pareggia, finalizzando un contropiede. Nella ripresa, il Mazzarrone attacca costantemente, obbligando il portiere a fare gli straordinari. Macias non può, però, nulla al 21’ sulla rete del neo entrato Incardona. Nel recupero, chiude i conti l’onnipresente Bah con la realizzazione che azzera le speranze iblee.

Mazzarrone-Pro Ragusa 3-1

Marcatori: 36’ Campanella; 40’ Puggia; 21’ st Incardona; 46’ st Bah.

Mazzarrone: Maugeri, Amadou, Ropaj, Provenzano, Campanella, Ravalli, Di Nora (28’ st Napolitano), Bah (46’ st Lupica), Bonaccorsi (8’ st Incardona), Di Rosa (24’ st Napolitano), Maiorana (10’ st Gomez). All. Costanzo.

Pro Ragusa: Macias, Suizzo, Cappello (1’ st Fichera), Jobarteh, Galeotto, Militello, Blando, Palazzolo (45’ st Musso), Amenta (20’ st Cascone), Vitale, Puggia (24’ st Agnello). All. Mascara.

Arbitro: Vallelunga di Palermo (Cono e Brancato di Palermo).