Promozione, mister Costanzo: “al Mazzarrone servono due vittorie per la matematica”

A tre giornate dal termine del girone D di Promozione, il Mazzarrone conserva quattro punti di vantaggio sul Modica. Il sogno di conquistare l’Eccellenza è sempre più vicino ma, come ribadisce il tecnico Samuele Costanzo, occorre pensare a un avversario per volta. “Siamo a due successi dalla matematica – dice – ma questo non ci deve di certo far perdere di vista l’obiettivo finale. Servono concentrazione, rabbia agonistica e grande voglia sino alla fine”. L’affermazione di Comiso (2-0, Maiorana e Napolitano) rappresenta una pietra miliare di questa stagione per la forza dell’avversario, ai quarti di finale di Coppa Italia Promozione, e in piena corsa per i play off. La prova è stata attenta, determinata e senza fronzoli”.

Maiorana conferma di attraversare un momento positivo e di essere, soprattutto, da mazzarronese doc motivato al conseguimento di un obiettivo storico. Per Napolitano, terza rete in questo girone di ritorno, la gioia di aver inciso ancora una volta sul risultato e di aver dimostrato tutto il suo valore (realizzò una trentina di gol nel campionato Primavera con la maglia del Catania). Entusiasta il direttore generale Nunzio Calogero: “Sono orgoglioso di questo gruppo. Lo ripeto ancora una volta. Questi ragazzi hanno superato la crisi iniziale, hanno fatto quadrato, hanno conosciuto la sofferenza, si sono rialzati e ora vanno a giocarsi nelle ultime tre giornate qualcosa di grandioso”. Un primato conquistato nella partita d’andata con i comisani e consolidato nelle varie tappe che hanno caratterizzato questi mesi. “La vittoria a Modica era in un altro contesto e in un momento diverso. Peraltro andammo ad archiviare il girone d’andata con sette punti sugli iblei. Il ritorno somiglia un po’ al percorso dell’andata. Abbiamo ceduto nei recuperi, la squadra non si è persa d’animo, aggiudicandosi tutte le sfide e conservato questo tesoretto di 4 punti”.