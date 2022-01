Promozione, il settore giovanile fiore all’occhiello del Mazzarrone

Uno dei punti cardine del progetto Mazzarrone è lo sviluppo del vivaio, fondamentale per garantire un ricambio valido alla prima squadra e per creare quella sinergia costante tra i vari comparti di una società che guarda in prospettiva e desidera crescere. Peppe Salonia è il responsabile di tutto il settore giovanile. In questo periodo di sosta - i campionati riprenderanno giorno 30 gennaio – ha tracciato un primo bilancio stagionale.

"Per la scuola calcio - afferma - stiamo cercando di costruire attraverso il gioco una mentalità da veri sportivi, facendo capire sin da piccoli quanto è importante l'allenamento e, soprattutto, il sapersi approcciare con il pallone. Proviamo a fare dei giochi che mettano in risalto la parte atletica e tecnica, i bambini apprezzano e il tutto poi viene evidenziato nelle gare, che, a prescindere dal risultato, mi lasciano dei feedback positivi perché mettono in pratica quanto provato durante gli allenamenti. Ringrazio il mister Totò Maiorana che mi aiuta negli allenamenti".

L'Under 17 ha chiuso l'anno in testa alla classifica, la Juniores è seconda. "Sono felicissimo di lavorare a stretto contatto con il mister Raffaele Monaco, un tecnico molto preparato, che riesce a coinvolgere i ragazzi sempre al massimo. Ciò è importante, perché in questa età i ragazzi hanno tante, troppe distrazioni e spesso abbandonano. Siamo fortunati ad avere due gruppi davvero forti, prova ne è che in molti atleti girano in orbita squadra maggiore. Sono soddisfatto anche per i tornei che stiamo disputando, essere in alto non è semplice, ma dietro c'è un grande lavoro che, grazie alla società, al direttore Nunzio Calogero ai dirigenti e alle strutture, sta regalando grandi emozioni".