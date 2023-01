Promozione, Catania San Pio X battuto in trasferta dalla Messana

Girone C

Il Catania San Pio X si è arreso sul campo della Messana, che ha vinto la partita per 3-0 nella 2^ giornata di ritorno del campionato di Promozione. La prolungata fase di studio si protrae fino al 23’, quando il talentuoso Marino sblocca il punteggio con una magistrale punizione: la sfera si insacca proprio sotto l’incrocio.

Gli ospiti provano a reagire, peccando, però, della necessaria precisione nel dettare l’ultimo passaggio. Peloritani più cinici e precisi, come conferma il raddoppio siglato, prima dell’intervallo, da D’Amico di testa sul calibrato traversone di Romeo. Catania San Pio X proiettato in attacco nella ripresa, ma ad andare a bersaglio è ancora Marino (75’) in contropiede, che chiude il match.

Messana-Catania San Pio X 3-0

Marcatori: 23’ e 30’ st Marino; 42’ D’Amico.

Messana: Lima, Foti (42’ st Vancheri), Cordima, Amante, Romeo (40’ st Lo Presti), Bonasera, Marino, Calcagno, Gennaro (12’ st Barbera), Buda (41’ st Di Vincenzo), D’Amico (12’ st Currò). All. Patti.

Catania San Pio X: Caspanello, Oliveri, Valenti, Strano (35’ st La Spina), Spampinato (45’ st Y. Nobile), M. Nobile, Sciuto, Sanneh (12’ st Giuffrida), Diaye, Carbonaro (30’ st Sipala), Calarco (1’ st Litteri). All. La Rosa.

Arbitro: Russo di Acireale.

Note: espulsi Calcagno e Nobile M.