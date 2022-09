Promozione, pari di carattere dell’Rsc Riposto in casa della Messana

E’ terminato in parità (1-1) il match Messana-Rsc Riposto, valido per la 1^ giornata del girone C di Promozione. Avvio propositivo degli ospiti, che si fanno apprezzare per la personalità mostrata nel possesso palla. I peloritani sbloccano il punteggio al 16’, quando D’Amico finalizza di precisione l’assist di Foti. Il Riposto potrebbe pareggiare (32’) su rigore, fischiato dall’arbitro per un fallo in area di Amante ai danni di Leotta, ma la battuta di Tornitore viene intercettata da Lima.

Nella ripresa, la Messana va vicinissima al raddoppio, che le viene negato dal palo di D’Amico e dalle due traverse centrate da Ballarò e Rol. I locali rimangano poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Munafò (doppia ammonizione) e incassano il pareggio firmato Tornitore, che fa calare il sipario sulla sfida de “L’Ambiente Stadium”.

Messana-Rsc Riposto 1-1

Marcatori: 16’ D’Amico; 35’ st Tornitore.

Messana: Lima, Foti, Romeo, Munafò, Cordima, Amante (1’ st Ballarò) Bonasera, Calcagno, Buda (30’ st Di Vincenzo), D’Amico (40’ st Schepis), Gennaro (16’ st Rol). All. Patti.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa, Patanè, Platania, Salemi, Bisicchia, Emanuele, Messina, Tornitore (43’ st Napoli), Leotta, Cartellone (21’ st Proietto). All. Seminara.

Arbitro: Accetta di Barcellona P.G. (Pino e Nigrelli di Barcellona P.G.).

Note: espulso al 27’ st Munafò.