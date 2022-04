Promozione, Il Misterbianco stende il Belpasso con la tripletta di Fisichella

La tripletta dello scatenato Fisichella ha permesso al Misterbianco di avere ragione per 3-2, allo stadio "Valentino Mazzola", del mai domo Belpasso al termine di una sfida piacevole e ricca di azioni pericolose su entrambi i fronti. Inizio match equilibrato e combattuto. Gli ospiti protestano per la mancata concessione di un penalty per un dubbio intervento in area su Strano. Padroni di casa in vantaggio al 27’ grazie al primo gol di giornata di Fisichella. Dieci minuti dopo, Strano ristabilisce la parità su calcio di rigore.

In avvio di ripresa, Dumitrascu fallisce una facile opportunità per operare il sorpasso e, sul ribaltamento di fronte, Fisichella va di nuovo a bersaglio. La squadra di D’Antone colpisce un palo con Nicolosi su punizione e viene ancora colpita dal micidiale Fisichella, assoluto protagonista del match. Nel finale, Nicolosi accorcia le distanze, ma è troppo tardi per la rimonta belpassese.

Misterbianco-Belpasso 3-2

Marcatori: 27’, 10’ st e 23’ st Fisichella; 38’ Strano (rigore); 42’ st Nicolosi.

Misterbianco: Russo, Lauria, Gennaro (40’ st Lippo), Ciaccio, Padovani, Biondo, Timpano, Nicolosi, Napoli (1’ st Tosto), Montalto, Fisichella (37’ st Bonfatto). All. Mario Currò.

Belpasso: Biondi, Grasso, Di Mauro (20’ st Micalizzi), Ricceri, Racca, Perla (26’ st Benfatto), Caruso (15’ st Sferrazzo), Rotella (1’ st La Spina), Dumitrascu, Nicolosi, Strano (33’ st Cuturi). All. Peppe D’Antone.

Arbitro: Ferrara di Palermo.