Promozione, l'Fc Motta passa misura a Misterbianco

Affermazione di misura (1-0) dell’Fc Motta sul campo del Misterbianco, preziosa per la squadra allenata da Alessandro Di Maria per non perdere terreno dalla capolista Real Aci. La partita è stata combattuta ed abbastanza equilibrata. Entrambe le formazioni badano nel primo tempo, soprattutto, a non commettere errori e mancano, così, le occasioni da rete.

Più vivace la ripresa con la maggiore voglia di vincere degli ospiti che fa la differenza. Ci prova Palazzolo, ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al 19’ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Lauria. L’FC Motta prova subito ad approfittarne con la conclusione del neo entrato Sottile, parata in tuffo da Calabretta, che non può, però, nulla al 30’, quando Sardo lancia in profondità Montalto, l'attaccante si coordina alla perfezione e indirizza al volo la sfera in fondo al sacco. Nel finale, il Misterbianco attacco con lodevole orgoglio, senza ottenere, però, il risultato sperato.

Misterbianco-FC Motta 0-1

Marcatore: 30’ st Montalto.

Misterbianco: Calabretta, Acquaviva, Biondo, Ciaccio, Lauria, Lippo, Guerra (29’ st Marino), Montalto, Stanco, Tosto, Platania (40’ st Vitale). All. Currò.

Motta: Gulisano, Piana (26’ st Nicolosi), Oliveri, Orofino, Sardo, Coniglio, Palazzolo (40’ st Mondello), Giacone, Parisi (20’ st Sottile), Montalto, Sinatra. All. Di Maria.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta.

Note: espulso al 19’ st Lauria.