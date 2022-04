Promozione, il Real Aci esulta anche in casa del Misterbianco  

Non conosce intoppi la corsa della capolista Real Aci, che ha battuto, in trasferta, il Misterbianco con il punteggio di 4-1. La prima avanzata dell'incontro è dei padroni di casa, che vanno vicini al vantaggio con la conclusione di Nicolosi, intercettato da Vitale. Gli ospiti passano in vantaggio al 6’ grazie al rigore di Licata, fischiato dall’arbitro per un fallo di mano in area. Il raddoppio viene siglato dal capitano Campanella, che realizza su punizione dalla distanza. Il tris porta la firma di De Carlo, freddo nel realizzare (41') il gol che ipoteca la vittoria. Il Misterbianco, scosso dalle tre reti, cerca di accorciare le distanze sull'asse Fisichella-Tosto, ma il tiro del nove finisce di poco a lato.

In avvio di ripresa, Fisichella accorcia le distanze, trasformando il secondo penalty della giornata. Stanco potrebbe poi riportare in scia la compagine locale, ma conclude alto da favorevole posizione. Sull’altro fronte, chiude, invece, i conti al 32’ il neo entrato Passanidi su assist dell'onnipresente De Carlo. Nel finale, c'è tempo per una super parata in tuffo di Vitale e per un'opportunità del neo entrato Castello, sulla quale Russo non si fa sorprendere.

Città di Misterbianco-Real Aci 1-4

Marcatori: 6’ Licata (rigore); 11’ Campanella; 41’ De Carlo; 9’ st Fisichella (rigore); 32’ st Fisichella.

Città di Misterbianco: Calabretta (1’ st Russo), Margaglio (29’ Stanco), Gennaro (29’ st Napoli), Lauria, Ciaccio, Guerra, Timpano, Nicolosi, Tosto, Montalto (23’ Iovino, 39’ Lippo), Fisichella. A disp.: Platania, Viglianesi, Vitale. All. Mario Currò.

Real Aci: Vitale, Dav. Cavallaro, Pennisi, Campanella, Tola, Zagami (10’ st Romeo), De Carlo (33’ st Castelli), Licata, L. Marino (24’ st Panassidi), C. Marino, Napoli (31’ st Spartà). A disp.: Bellocchi, Merenda, Dan. Cavallaro, Faro, Maodda. All. Marcello Manca.

Arbitro: Caruso di Palermo.