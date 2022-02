Promozione, il Motta vince il derby e si conferma capolista

Il Motta ha vinto per 2-0 il derby contro il Belpasso, rafforzando, così, il primato nella classifica del girone C di Promozione, che condivide, aquota 40 punti, con la Leonfortese. L’iniziale fase di studio viene interrotta dal tiro a volo di Inserra, che sfiora il palo. Al 22’ ospiti pericolosi sul rasoterra di Manè, che impegna il portiere, bravo nella respinta. Dieci minuti dopo, padroni di casa in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa risolutivo di Luca. Prova poi a raddoppiare Ferlito, ma la sua conclusione dal limite viene intercetta da Porto. Nella ripresa, il Motta va di nuovo in rete, ipotecando il match con Inserra, che sfrutta a dovere un errore difensivo commesso dagli avversari. Il Belpasso prova a riaprire la contesa, ma Micalizzi calcia (30') incredibilmente a lato la sfera da posizione favorevole.

Motta-Belpasso 2-0

Marcatori: 32’ Luca; 7’ st Inserra.

Motta: Gulisano, Oliveri, Nicolosi, Maesano (38’ st Conigliello), Giacone, Coniglio, Palazzolo, Luca (28’ st Mondello), Inserra, Sinatra, Ferlito (25’ st Montalto). All. Di Maria.

Belpasso: Porto, Grasso, Manè (35’ st Palazzolo), Siciliano (10’ st Dumitrascu), Mirabella (14’ st Caruso), Perla, Strano, Ricceri (25’ st Rotella), Nicolosi (30’ st La Spina), Carbonaro, Micalizzi. All. Dantone.

Arbitro: Guastella di Ragusa.