Promozione, l’Aci Sant’Antonio viola il campo della Pro Mende

Blitz dell’Aci Sant’Antonio a Santa Lucia del Mela, dove si è imposto sulla Pro Mende per 2-1 al termine di una partita particolarmente vibrante. Gli acesi si fanno preferire ad inizio gara e attaccano con maggiore convinzione dopo l’espulsione rimediata da Rotella (doppia ammonizione), passando in vantaggio al 27’ grazie al gol di Lo Presti, bravo nel finalizzare una pregevole azione corale. Nonostante l’inferiorità numerica, i giallorossi si rendono pericolosi in avanti, ma non riescono a sfruttare le opportunità avute. Prima dell’intervallo, altri due “rossi” a carico di Arena da una parte e Lo Presti dall’altra.

In nove contro dieci, i luciesi pareggiano al 12’ della ripresa con Aloe e spingono il piede sull’acceleratore per operare l’incredibile sorpasso. Restano, però, in otto al 23’, quando l’arbitro manda anzitempo negli spogliatoi anche il portiere La Rosa, reo di un fallo da ultimo uomo fuori area. Gli ospiti ne approfittano, realizzando il gol dei tre punti (30’) con una conclusione da lontano di Gallo, che sorprende Bucca. I locali provano l’assalto finale, ma il tentativo disperato di Rasà finisce sul fondo.

Pro Mende-Aci Sant’Antonio 1-2

Marcatori: 27’ M. Lo Presti; 12’ st Aloe; 30’ st Gallo.

Pro Mende: La Rosa, Rotella, Di Stefano, Milanese (38’ Arena), Micalizzi, Genovese (7’ st Lanza), Bartuccio (12’ st Bucca), Longo (35’ st Biondo), Rasà, Pagano (4’ st Corso), Aloe. All. Cataldi.

Aci Sant’Antonio: Citriglia, Lopez, Moschella (38’ st Di Rienzo), Gallo, Bella, Dadone, Sanfilippo (47’ st S. Lo Presti), Di Mauro (32’ st Salpietro), M. Lo Presti, Maraffino (43’ st Cannavò), Sorbello (4’ st Magrì). All. Tanisi.

Arbitro: Callipo di Palermo.

Note: sono stati espulsi: Rotella, Arena, M. Lo Presti e La Rosa.