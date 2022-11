Promozione, il Belpasso cede di misura a Santa Lucia del Mela

Il Belpasso si è arreso sul campo in sintetico della Pro Mende per 2-1, al termine di un match combattuto al "Gaetano Scirea" di Santa Lucia del Mela. Inizio propositivo dei padroni di casa, pericolosi con le conclusioni di Aloe, deviata in angolo dal portiere, e Rasà, di poco a lato. Meno efficaci le sortite ospiti. Il gol del vantaggio locale si materializza al 28’ grazie alla “zampata” di Arena su cross di Pagano. Immediata è la reazione degli etnei, che pareggiano su rigore, concesso dall’arbitro per il fallo di un difensore in area ai danni di Bonaccorsi: si incarica della battuta Giuffrida, che insacca la sfera.

Nella ripresa, i giallorossi pigiano il piede sull’acceleratore, andando a bersaglio al 15’, quando l’esperto bomber Rasà realizza sulla corta respinta di Colonna, determinata dal tiro di Aloe. Incassata la rete, il Belpasso si proietta orgogliosamente in avanti, ma gli attacchi portati non sortiscono gli effetti sperati. Il match si innervosisce, come confermano le quattro espulsioni comminate dal direttore di gara, che lasciano la Pro Mende in dieci e addirittura in otto gli avversari.

Pro Mende-Fc Belpasso 2-1

Marcatori: 28’ Arena; 34’ Giuffrida (rig.); 15’ st Rasà.

Pro Mende: Bucca, Rotella (34’ st Irrera), Longo, Milanese, Micalizzi, Biondo (31’ st Lanza), Aloe, Cipriano, Rasà (28’ st Cambria) Arena, Pagano (41’ st Corso). All. Cataldi.

Belpasso: Colonna, Benfatto, Milizia, Rottella, Racca, Mascali, Strano, Santamaria, (25’ st La Spina), Bonaccorsi, Giuffrida (25’ st Cutuli), Sottile. All. Richichi.

Arbitro: Polizzotto di Palermo.

Note: sono stati espulsi: Racca, Mascali, Giuffrida e Milanese.