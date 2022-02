Promozione, il Real Aci piega la resistenza del Belpasso 

Il Real Aci si è aggiudicato per 1-0 il combattuto match contro il Belpasso, tenendo, così, la vetta della classifica, appaiato col Motta, del girone C di Promozione. Prima chance per i granata con il tiro di Mongelli facile preda di Porto. Al 13' ancora Garozzo protagonista con un pallonetto da fuori area di poco a lato. Rispondono gli ospiti: azione personale di Nicolosi che supera Pennisi, ma calcia male da posizione defilata. Alla mezz'ora, Ricceri perde un pallone al limite della sua area, conclusione immediata di Garozzo bloccata dal portiere.

In avvio di ripresa, il neo entrato D’Antone è bravo nell’opporsi d’istinto al tentativo ravvicinato di Mongelli. Il Real Aci pigia il piede sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio, gli avversari scattano, però, in contropiede, Nicolosi entra in area e indirizza la sfera proprio sulla la traversa. Stessa sorte tocca, sull’altro fronte, alla staffilata di Castelli col dubbio del gol fantasma, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco. La sfida si decide al 24’, quando Marino mette in mezzo per Zagami, sulla ribattuta di D'Antone Campanella è pronto a ribadire in rete. Nel finale, il direttore di gara estrae tre volte il cartellino rosso a Bozzanga, Zagami e Micalizzi.

Real Aci-Belpasso 1-0

Marcatore: 24’ st Campanella.

Real Aci: Vitale, Faro, Pennisi, Campanella, Bozzanga, Napoli, De Carlo (7’ st Zagami), Licata, Mongelli, Garozzo (7’ st Castelli), C. Marino (1’ st L. Marino). A disp.: Bellocchi, Panassidi, Cavallaro, Romeo, Di Blasi, Maodda. All. Manca.

Belpasso: Porto (1’ st D. D’Antone), Benfatto, Di Mauro, Siciliano (22’ st Rottella), Mirabella, Perla, Strano, Ricceri (26’ st Manneh), Palazzolo (1’ st Cuturi, 35’ st Carbonaro), Nicolosi, Micalizzi. A disp.: Grasso, Caruso, Racca. All. D’Antone.

Arbitro: Giorgia Arcoleo di Palermo

Note: espulsi Bozzanga, Micalizzi e Zagami.