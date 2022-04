Promozione, Il Real Aci batte il Calatabiano e vede il traguardo

Il Real Aci ha battuto 3-0 in casa il Catalabiano, mantenendo, così, la vetta della classifica ad una giornata dalla fine della regular season. Al 10' i garanata attaccano sulla sinistra con Castelli, cross per Marino, che va a contrasto con un paio di avversari, il pallone schizza verso Licata, botta di prima intenzione ed è 1-0. Risposta del Calatabiano affidata a La Piana, che conclude a lato da favorevole posizione. Ancora ospiti pericolosi: punizione di Barresi, allontana di testa Campanella, arriva di gran carriera Isgrò, conclusione a sfiorare il palo alla destra di Vitale. Al 37’ raddoppia De Carlo con un imparabile colpo di testa. In chiusura di frazione, Castelli cala il tris su assist di De Carlo.

Nella ripresa, i ritmi calano vistosamente con il Calatabiano che prova qualche sortita offensiva come quella del neo entrato Musumeci, il cui tiro viene respinto coi pugni da Vitale. La partita prosegue senza particolari acuti, se non per i tentativi di Tomasello e Vaccaro da una parte e di Licata per i padroni di casa, ma nessun pericolo per gli estremi difensori.

Real Aci- Città di Calatabiano 3-0

Marcatori: 8’ Licata; 37’ De Carlo; 43’ Castelli.

Real Aci: Vitale, Romeo (11’ st Napoli), Pennisi, Campanella, Zagami (18’ st Spartà), C. Marino, De Carlo (45’ st Maodda), Licata, Castelli (18’ st Tola), L. Marino (38’ st Panassidi), Cavallaro. A disp.: Bellocchi, Panassidi, Faro, Centamore, Mongelli. All. Marcello Manca.

Città di Calatabiano: Ravasco, Mazzeo, Vaccaro, Romeo, Barresi (31’ st Mannino), Savoca, Tomasello, Isgrò (20’ st Bonaventura), La Piana (1’ st Di Mauro), Contarino (1’ st Musumeci), Curcuruto (16’ st Pagana). A disp.: Nicolosi, Russo, Guglielmino. All. Seby Russo.

Arbitro: Smario di Catania.