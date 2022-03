Promozione, il Real Aci piega la resistenza del Ciclope Bronte

Prezioso successo per 1-0 del Real Aci nel derby contro il Ciclope Bronte. La gara è stata decisa dal gol di Garozzo, realizzato a una dozzina di minuti dalla fine. La prima occasione pericolosa capita nei piedi di Castelli, che, servito in profondità da Di Blasi, salta il portiere defilandosi, va all'uno contro e calcia di poco a lato. Acesi di nuovo vicini al vantaggio con Di Blasi, che, da distanza ravvicinata, centra il Palermo dopo un tiro cross di Licata. Alla mezzora si fa vedere il neo entrato Garozzo con un rasoterra, respinto dall’estremo difensore brontese stavolta col piede. Nel finale di tempo, Licata protesta in modo veemente per un fallo non segnalato dall'arbitro, che gli mostra il cartellino rosso.

In avvio di ripresa, Palermo con un colpo di reni nega il gol al colpo di testa di Campanella. Lo stesso avviene su una girata aerea di De Carlo. Dopo altre opportunità non concretizzate, i granata sbloccano il punteggio (33’): lancio di Napoli, sponda di Pennisi per Garozzo, che la piazza all'angolino basso. Sesto gol in campionato per l'attaccante locale. In Real Aci ha messo, così, in cassaforte i tre punti, mercoledì tornerà in campo per disputare l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia in casa del Resuttana San Lorenzo, capolista del girone A.

Real Aci-Ciclope Bronte 1-0

Marcatore: 33’ st Garozzo.

Real Aci: Vitale, Romeo, Pennisi, Campanella, Tola, Bozzanga, De Carlo (38’ st Faro), Licata, Castelli (20' Garozzo), Di Blasi (12’ st Napoli), C. Marino (32’ st Dav. Cavallaro). A disp.: Bellocchi, Maodda, Centamore. All. Marcello Manca.

Ciclope Bronte: Palermo, Imbrosciano (32’ st Martelli), Basile, Merito, Sanfilippo, Proto, Spitaleri (38’ st Ndjidda), Scafiti (11' Sottosanti), Leanza, Orefice, D’Aquino (30’ st Salanitri). A disposizione: Citriglia, Meli, Allia. All. Ignazio Orefice.

Arbitro: Vallelunga di Palermo.