Promozione, il Real Aci non concede repliche al Città di Acicatena 

Prestazione da incorniciare del Real Aci, che ha battuto in casa il Città di Acicatena con un rotondo 6-0 . Pronti via e acesi in vantaggio. Carbonaro serve Mongelli, cross basso per Manca, che realizza il suo settimo centro in campionato. I granata sfiorano poi il raddoppio con Strano, la cui staffilata dalla distanza viene respinta da Cavallaro, mentre, sul susseguente corner, De Carlo supera di forza un avversario e centra il palo. Al 28', De Carlo offre un delizioso assist a Carbonaro, bravo nel trasmormarlo di testa in gol. La traversa nega il tris al destro dell'onnipresente De Carlo. I catenoti provano a reagire, sfiorando due volte con Rizzotti la rete, che avrebbe dimezzato le distanze.

In avvio di ripresa, Boualleque si oppone alla conclusione di Febbraio. Sventate queste insidie, il bomber Carmonaro, servito da Mongelli, chiude i conti al 19', segnado il gol del 3-0. Proteste degli ospiti per la posizione di Mongelli, apparso effettivamente in fuorigioco. Partita ormai in discesa per i locali, che, poco dopo, timbrano ancora il cartellino con la prima marcatura stagionale di Sardo, a bersaglio su angolo di Strano. Mongelli e Sciuto impinguano, infine, il bottino.

Real Aci-Città di Acicatena 6-0

Marcatori: 6’ Manca, 28’ e 19' st Carbonaro; 28' st Sardo; 31' st Mongelli; 38' st Sciuto.

Real Aci: Bouallegue, Lopez, Cucuccio (32' st Montemagno), Strano, Sardo (38' st Foti), E. De Carlo (41' st Fiera), Carbonaro (32' st De Leonardis), Marino, Mongelli, Manca (23' st Meli), Sciuto. A disp. Bucalo, Bonnici. All. Marcello Manca.

Città di Acicatena: Cavallaro, Cardella (6' st Carbonaro), Furnari, Borzì, Faro (45' st Sipala), Vittorio, Napoli, La Spina, Rizzotti (36' st Giannetto), Febbraio (20' st Solimene), Bottino (38' st Nobile). A disp.: Leotta, Ferone. All. Francesco Insanguine.

Arbitro: Guastella di Ragusa.