Promozione, termina 0-0 il big-match Real Aci-Fc Motta 

Tanto rumore quasi per nulla. Il big match del girone C di Promozione Real Aci-Fc Motta è terminato, infatti, a reti inviolate, consegnando un punto a testa alle rivali per l'agognato salto in Eccellenza. Le iniziali fasi di studio si interrompono al 21’, quando gli ospiti si rendono pericolosi sull'asse Inserra-Montalto; la sponda del numero nove favorisce Montalto, che anticipa Tola e cerca il diagonale, senza inquadrare, però, il bersaglio per pochissimo. Qualche protesta in casa granata per il contatto tra Nicolosi e De Carlo in area, ma il direttore di gara considera falloso l'intervento della punta realina. A sette dalla fine del tempo, la più ghiotta occasione per l’Fc Motta nasce da un'iniziativa di Sinatra, tiro respinto, acrobazia di Palazzolo e stupendo intervento di Vitale. Ultima chance per il Real Aci con una punizione dal limite di De Carlo, sulla quale Gulisano fa buona guardia.

Nella ripresa, i padroni di casa perdono subito per infortunio Mongelli, al suo posto Di Blasi. Al 20’ Sinatra si incunea fra Campanella e Cavallaro e cerca il tiro sul primo palo, ma Vitale è attento. Ancora Motta insidioso: rimessa lunga per Sinatra, assist per l'accorrente Luca, il cui piatto destro termina alto. Intorno alla mezzora, momenti di nervosismo con il rosso mostrato a Sinatra per proteste, poi è Tola ad andare sotto la doccia per un fallo e, infine, espulso pure Maesano. L’Fc Motta, nonostante l'inferiorità numerica, ha una clamorosa palla gol perché Luca intercetta il passaggio di Bozzanga, entra in area e lascia partire un diagonale, che fa la barba al "legno". Un'opportunità in contropiede anche per Di Blasi, ma Gulisano blocca sicuro per l'ultimo brivido dell'incontro.

Real Aci-Fc Motta 0-0

Real Aci: Vitale (47’ st Bellocchi), Dav. Cavallaro, Pennisi, Campanella, Tola, Bozzanga, De Carlo, Licata, Mongelli (5’ st Di Blasi), Zagami, Marino (25’ st Napoli). A disp.: Faro, Merenda, Dan. Cavallaro, Spartà, Castelli, Romeo. All. Marcello Manca.

Motta: Gulisano, Piana (46’ st Sottile), Nicolosi, Orofino, Sardo, Coniglio, Palazzolo, Luca, Inserra, Montalto (13’ st Maesano), Sinatra. A disp.: Sciuto, Oliveri, Giacone, Mondello, Conigliello, Parisi, Ferlito. All. Alessandro Di Maria.

Arbitro: Patti di Palermo.

Note: sono stai espulsi Sinatra, Tola e Maesano.