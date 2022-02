Promozione, il Real Aci esulta contro il Lavinaio grazie al gol di Pennisi

Girone C

Il rimaneggiato Real Aci ha superato di misura l’ostico Lavinaio grazie ad una pregevole rete di Pennisi a 8 minuti dallo scadere. Partita bloccata e con poche occasioni. Primo squillo del Lavinaio al 7’, quando sul corner di Di Mauro svetta Spada, ma Vitale ci mette una mano, allontanando il pericolo. Risponde il Real Aci in contropiede con Marino sulla destra, traversone per Garozzo e colpo di testa sul fondo. Ancora i due attaccanti realini protagonisti subito dopo: Marino batte rapidamente una punizione verso Garozzo, che dalla sinistra si accentra e scarica la conclusione di poco alta sopra la traversa. Gli ospiti perdono al 36’ Bella per un brutto infortunio, sostituendolo con Caponnetto.

Nella ripresa, Marcello Manca inserisce Faro al posto di Spartà. Quasi allo scoccare dell’ora di gioco, la svolta del match con l’espulsione di Caponnetto, reo di un fallo a palla lontana ai danni di Licata. Al 37’, i locali “monetizzano” la superiorità numerica con il gol del successo, realizzato da Pennisi con uno spettacolare tiro a volo. Il Real Aci batte, così, Lavinaio 1-0 e resta a -1 dal duo di testa Motta-Leonfortese. Granata che torneranno a giocare mercoledì nel recupero della 1^ giornata di ritorno contro l'Atletico Nissa, sfida che fu sospesa per il forte vento.

Real Aci-Lavinaio 1-0

Marcatori: 37’ st Pennisi:

Real Aci: Vitale, Dav. Cavallaro (32’ st Di Blasi), Pennisi, Campanella, Spartà (12’ st Faro), Tola, Napoli, Licata, L. Marino (40’ st C. Marino), De Carlo, Garozzo. A disp. Bellocchi, Centamore, Dan. Cavallaro, Maodda. All. Marcello Manca.

Lavinaio: Tabascio, Lopez, Patanè (41’ st Sorbello), Suriano, Occhione, Bella (43' Caponnetto), Spada (33’ st D'Arrigo), Bonnici, Grasso (8’ st De Leonardis), Cerasuolo (15’ st Longhitano), Di Mauro. A disp. Nasisi, Ragonese, Salpietro, Bisicchia. All. Gianluca Arciprete.

Arbitro: Guastella di Ragusa

Note: espulso al 13' st Caponnetto.