Promozione, al Real Aci non basta la vittoria per passare il turno in Coppa 

Il Real Aci è uscito a testa alta dalla Coppa Italia di Promozione. I granata hanno battuto in casa per 1-0 il Resuttana San Lorenzo, alla prima sconfitta nella competizione in sette incontri disputati, nel match di ritorno dei quarti di finale, dopo che l'andata si era conclusa 3-0 per gli avversari. In un primo tempo caratterizzato da un sostanziale equilibrio, gli acesi passano in vantaggio al 37' con Di Blasi, che, approfittando di un lancio in profondità mal giudicato dalla difesa, beffa con un pallonetto Ferrara.

Ad inizio ripresa, il Resuttana scheggia la parte alta della traversa con una botta al volo di Duro. Il tecnico Marcello Manca inserisce Bozzanga e De Carlo per provare la difficile rimonta, creando anche due chances ghiotte per raddoppiare con Panassidi, il cui tiro viene bloccato da Ferrara, e Pennisi, che non riesce a controllare bene un pallone dentro l'area di rigore. Un'altra opportunità per gli ospiti firmata da Siino, sventata sulla linea dal recupero difensivo di Napoli, dopo che l'esterno aveva saltato Bellocchi.

Real Aci-Resuttana San Lorenzo 1-0

Marcatore: 37’ Di Blasi.

Real Aci: Bellocchi, Dav. Cavallaro, Tola, Merenda (20’ st De Carlo), Spartà (28’ st Pennisi), Zagami (20' Licata), Napoli, Dan. Cavallaro (12’ st Bozzanga), Panassidi, Di Blasi, Marino. A disp.: Caffo, Maodda, Centamore, Campanella. All. Marcello Manca.

Resuttana San Lorenzo: Ferrara, Giovenco, Rizzo, Duro, Prestigiacomo, Schiavo, Mezzapelle (24’ st Corsino), Saluto (28’ st Siino), M. Clemente, G. Clemente (44’ st Alfano), Spina (12’ st Montoro). A disp.: Campanella, Lo Nigro, Scarpinato, Mercanti, Lo Monaco. All. Filippo Chinnici.

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta.