Promozione: il Real Aci vince la "sagra" del gol contro la Valdinisi 

ll Real Aci ha vinto per 5-4, al “Carone” di Ragalna, una pazza partita contro la Valdinisi. In avvio, i granata prendono in mano le redini dell'incontro colpendo una traversa con De Leonardis e, poco dopo, sbloccano il punteggio grazie al colpo di testa di Tola su corner di Strano. Immediato pareggio degli ospiti siglato da Munafò con un tiro dalla distanza. Carbonaro riporta in vantaggio i locali al 35’, insaccando la sfera di precisione. Lo stesso bomber di casa sfiora il tris, colpendo il palo. Il terzo gol è, però, solo rimandato, perchè Cacciola si supera su Carbonaro, ma nulla può sulla ribattuta di De Leonardis.

Nella ripresa, Ventra spaventa Bucalo con un mancino a giro, di poco a lato, ma è ancora il Real Aci ad andare bersaglio sempre con Carbonaro, che sfrutta un errore di Cacciola. Sembra finita sul 4-1, ma la Valdinisi non demorde e riduce le distanze con la rete di Morabito. Arena, su assist dello scatenato Ventra, riporta in scia la compagine allenata da Roberto Frazzica, che al 29’ riequilibra la situazione; di Ventra il centro del 4-4. Dieci minuti dopo, il rigore trasformato da D’Emanuele (fallo in area ai danni del solito immarcabile Carbonaro) decide l’incredibile match.

Real Aci-Valdinisi 5-4

Marcatori: 14’ Tola; 15’ Munafò; 35’ e 11’ st Carbonaro; 40’ De Leonardis; 20’ st Morabito; 23’ st Arena; 29’ st Ventra, 39’ st D’Emanuele (rig.).

Real Aci: Bucalo, Colletta (39’ st Meli), Tola, Strano, Sardo (15’ st Bonnici), Cerra, Carbonaro, Le Mura, De Leonardis (25’ st A. De Carlo), D’Emanuele (47’ st Manca), F. Valenti. A disp.: Palermo, Bonnici, De Carlo, A. Valenti, Cucuccio, Montemagno, Manca, Meli, Caffo. All. Marcello Manca.

Valdinisi: Cacciola, Musumarra, Storniolo (1’ st Ghartey), Campo, Riposo, Morabito, Arena, Puglisi (21’ st Palmieri), Munafò, Mazzullo, Ventra. A disp.: Triolo, Amato, R. D’Angelo, N. D’Angelo, Delia, Palmieri, Rustica, Ghartey, Bonarrigo. All. Roberto Frazzica.

Arbitro: Musumeci di Acireale.