Il Real Aci si rinforza con l’arrivo di Simonluca Castelli

Il Real Aci ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria contro il Belpasso, che gli ha permesso di mantenere il primo posto a quota 46 punti, in condominio con l’Fc Motta, nella classifica del girone C di Promozione. La squadra granata si è ulteriormente rinforzata, intanto, con l’arrivo di Simonluca Castelli, che va rinfoltire il reparto offensivo, essendo un attaccante esterno e all’occorrenza seconda punta. Si tratta di un ritorno per il Real Aci, poiché Castelli ha disputato il campionato di Eccellenza nella stagione 2018/19. In carriera ha vestito pure le casacche di Paternò, Acicatena e Carlentini nel massimo torneo regionale. Quest’anno ha giocato con Viagrande e Leonzio, sempre in Eccellenza. Un puntello prezioso, quindi, per le ambizioni di Campanella e compagni, che nel prossimo turno affronteranno in trasferta la Gymnica Scordia, attualmente sesta in graduatoria, assieme al Belpasso. Un avversario temibile soprattutto tra le “mura amiche”.