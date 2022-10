Promozione, il Russo Sebastiano piega la resistenza del Sant’Alessio

La tripletta di Mattia Leotta ha lanciato in orbita il Russo Sebastiano Calcio, che si è imposto per 3-2 sul coriaceo Sant’Alessio allo stadio “Luigi Averna”. L’attaccante di casa sblocca il punteggio a 20’, quando, servito dal lancio di Messina, insacca la sfera con un delizioso pallonetto. Una decina di minuti dopo, Leotta raddoppia su rigore, fischiato dall’arbitro per il fallo in area commesso da un difensore ai danni di Tornitore. Nel finale di tempo, gli ospiti provano a reagire, ma peccano di precisione nelle finalizzazioni.

Ad inizio ripresa, i neroarancio entrano in campo con maggiore determinazione e dimezzano le distanze: Ardizzone passa il pallone al neo entrato Rizzo, che realizza il gol del 2-1. I ragazzi allenati da Giacomo Parisi devono, però, fare di nuovi i conti con lo scatenato Leotta, bravo nel procurarsi il secondo penalty di giornata, da lui stesso trasformato senza esitazioni. Il Sant’Alessio non si arrende, dimostrando ammirevole carattere. Al 34’ la staffilata di Mastroieni si infila sotto l’incrocio, rimettendo tutto in gioco negli ultimi palpitanti minuti della sfida, ma il risultato rimane lo stesso fino al triplice fischio.

Russo Sebastiano Calcio Riposto-Sant’Alessio 3-2

Marcatori: 20’, 29’ (rig.) e 22’ st (rig.) Leotta; 14’ st Rizzo; 24’ st Mastroieni.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa, P. Pappalardo, Nicotra (12’ st Proietto), S. Pappalardo, Salemi (32’ st Cartellone), Emanuele (32’ st Condorelli), Messina, Tornitore (27’ st Bonaventura), Leotta, Platania (33’ st Di Mauro). All. Seminara.

Sant’Alessio: Di Benedetto, Popa, Sterrantino, Barresi (11’ st Rizzo), Interdonato, Mirabella (23’ st Perla), Maodda (46’ st Garufi), Mastroieni, Ardizzone, Tomasello, Giummaresi (24’ st D’Angelo). All. Parisi.

Arbitro: Fortezza di Ragusa.