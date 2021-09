Promozione, primo brindisi in campionato per il San Gregorio

La squadra gialloblù supera per 3-2, nell’anticipo della terza giornata del girone C, il Don Bosco 2000 di Aidone, interessante squadra multietnica.

Nell’anticipo della terza giornata del girone C di Promozione, prima vittoria stagionale per il San Gregorio, che ha superato meritatamente in casa (3-2 ) il Don Bosco 2000 di Aidone, interessante squadra multietnica. In virtù di questi tre punti, la compagine etnea è salita a quota 4, scavalcando, così, di una lunghezza proprio quella ennese.

I ragazzi cari al presidente Orazio Ursino pigiano subito il piede sull’acceleratore e passano in vantaggio al 7' grazie alla rete di Strano, che finalizza con un preciso colpo di testa una bella azione iniziata dalla sinistra. Il San Gregorio raddoppia al 19’ della ripresa, quando Provenzano regala una magia e sigla il 2-0. Gli ospiti reagiscono con orgoglio e dimezzano le distanze (24'): lo specialista Bonsignore batte un calcio da fermo, che la girata aerea di Abbate trasforma in gol. Il Don Bosco rimane, però, in scia nel punteggio soltanto per pochi minuti, poiché arriva al 75’ la realizzazione del neoentrato Cariotti, che riporta i gialloblù sul +2 (3-1). Nel palpitante finale, i calciatori allenati da Giovanni Occhipinti si proiettano in avanti, andando per la seconda volta a bersaglio con il talentuoso Jawara. Sfiorano pure il pareggio, allo scadere, sulla punizione di Bonsignore, che indirizza il pallore di un soffio sul fondo, ma il risultato resta immutato fino al triplice fischio.

Calcio San Gregorio-Don Bosco 2000 3-2

Marcatori: 7’ Strano; 19’ st Provenzano; 24’ st Abbate; 30’ st Cariotti; 34’ st Jawara.

Calcio San Gregorio: Carluccio, Campagna, Tringale (48’ st Scaglione), Bonanno (9’ st Calì), Strano, Torre, Garufi (43’ st Intravaia), Provenzano, Condorelli (25’ st Nicolosi), Sanneh, Santangelo (17’ st Cariotti). A disp.: Cantone, La Pusata, Sciuto, Rubino. All. Cocivera.

Don Bosco 2000: Barrera, La Morella (15’ st Mirci), Ceesay (20’ st Furbo), Franchino (44’ Mililli G.), Falcone, Abbate, Bonsignore, Suffia, Allegra (1’ st Tespi L.), Jawara, Charty. A disp.: Grassia, Copia, Mililli A., Tespi A. All. Occhipinti

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta (Nigrelli di Barcellona P.G. Di Stefano di Messina).