Promozione, il Real Aci cala il poker sul campo del San Gregorio

Il Real Aci si è imposto in modo perentorio (4-0) sul campo del San Gregorio, confermando, così, le proprie ambizioni di primato. Ospiti subito propositivi in avanti con Luigi Marino che dribbla un avversario all'interno dell'area, ma conclude sul fondo da posizione defilata. Granata ancora pericolosi, quando Bozzanga batte una punizione sulla sinistra per Napoli, che mette un cross basso trovando la deviazione di Calì, deviata dal portiere oltre la traversa. Al 23’ espulso Keita per un colpo ad un avversario a gioco fermo. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa ci provano con la girata aerea a lato di Magrì, servito da Tounkara. A circa dieci minuti dalla fine del primo tempo, arriva il vantaggio realino sull'asse Claudio Marino-Luigi Marino, assist del centrocampista per l'attaccante, che con un gran diagonale insacca la sfera. Il Real Aci prova a chiudere i conti, Faro verticalizza per Mongelli, che serve sulla corsa Claudio Marino, steso in area da Tringale: rigore che Mongelli si fa respingere, però, da Motta.

Nella ripresa, la squadra di Marcello Manca sfiora il raddoppio da corner, ma Napoli, in mischia, non inquadra lo specchio. Il raddoppio si materializza, comunque, qualche istante dopo e vale da ipoteca sul successo. Lancio di Pennisi, Mongelli scatta sul filo del fuorigioco, lascia la sfera all'accorrente Cavallaro che timbra il 2-0. Al 25’ Bozzanga cala il tris, mente il poker porta la firma di Claudio Marino, freddo nel finalizzare lil maistrale assist dell'onnipresente Zagami.

San Gregorio-Real Aci 0-4

Marcatori: 34’ L. Marino; 15’ st Cavallaro; 25’ st Bozzanga; 38’ st C. Marino.

San Gregorio: Motta, Campagna, Scaglione, Keita, Grasso (42' st Ndao), Calì, Tounkara, Tringale (1' st Di Mauro), Lanza (1' st Sanneh), Condorelli (10' st Camara), Magrì (34’ Rubino). A disp.: Carluccio, La Pusata, Porras, D’Anzuso. All. Cocivera.

Real Aci: Vitale, Faro (32' st Romeo), Pennisi, Bozzanga, Tola, Napoli (43' st Maodda), Dav. Cavallaro (33' st Panassidi), C. Marino, Mongelli (26' st Garozzo), Zagami, L. Marino (13' st Di Blasi). A disp.: Bellocchi, Merenda. All. Manca.

Arbitro: Militello di Palermo.

Note: è stato espulso al 24’ Keita.