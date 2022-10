Promozione, Calatabiano a mani vuote nel match contro la Valdinisi

Il Città di Calatabiano è tornato a mani vuote dalla trasferta di Santa Teresa di Riva, dove è stato battuto per 2-0 dalla Valdinisi. In avvio di partita, l’arbitro annulla il gol di Cicala per fuorigioco. I padroni di casa si rendono poi pericolosi con il diagonale fuori misura di Riposo. Gli etnei vanno vicini, invece, al vantaggio al 27’, quando la conclusione di Minacapelli “timbra” la traversa. Tre minuti dopo, gli ionici sbloccano il punteggio: angolo calciato da De Marco e risolutiva girata aerea di Riposo. De Marco potrebbe subito raddoppiare, ma il portiere si oppone alla sua battuta ravvicinata.

L’Aci Sant’Antonio avanza il baricentro della manovra ad inizio ripresa, facendosi vedere dalle parti di Simoni. La retroguardia biancorossa è, però, attenta e reattiva. In contropiede, il tiro di De Marco lambisce il palo. A tempo scaduto, Augliera centra il montante, ma in agguato c’è il neo entrato Prezioso Ghartey che svetta in area e deposita di testa la sfera in fondo al sacco.

Valdinisi-Città di Calatabiano 2-0

Marcatori: 30’ Riposo; 45’ st P. Ghartey.

Valdinisi: Simoni, Gaeta (11’ st Romeo), De Marco, Herasimenko, Riposo, Filistad, Ginagò, Scivolone (37’ st Rustica), Cicala (42’ st P. Ghartey), Mazzullo (42’ st Micalizzi), Ventra (20’ st Augliera). All. Frazzica.

Città di Calatabiano: Palermo, Veca, Minacapelli, Napoli, Calì, Zuccarà, Strano (15’ st Prestandrea), Maccarrone, Scalisi, Laudini, Mavica. All. Benedetto.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.