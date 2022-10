Promozione, il cinico Fc Belpasso supera a domicilio il Valle del Mela  

Fc Belpasso corsaro a Giammoro, dove i ragazzi allenati da Andrea Stella hanno battuto per 1-0 il combattivo Valle del Mela. Gara tattica, spigolosa e avara di grandi emozioni. I padroni di casa si fanno preferire nel primo tempo, cercando con più continuità la via della rete, ma non riescono a finalizzare. Gli etnei si affidano a veloci verticalizzazioni, prive, però, della necessaria precisione.

Nella ripresa, la traversa nega la gioia del gol a Spadaro. Ospiti in vantaggio al 23’, quando l’arbitro fischia un calcio di rigore per un fallo in area ai danni di Giuffrida tra le proteste dei locali, che reclamano per la mancata segnalazione di un sospetto fuorigioco. Dal dischetto, Bonaccorsi trasforma senza perdere la concentrazione. La formazione guidata in panchina da Giovanni Giunta prova a riequilibrare la situazione, ma la difesa avversaria riduce al minimo i rischi e, così, al triplice fischio i biancazzurri festeggiano il prezioso successo, che vale il secondo posto in classifica.

Valle del Mela-Fc Belpasso 0-1

Marcatore: 23’ st Bonaccorsi (rig.)

Valle del Mela: D’Amico, Ferlazzo, Bertino, Arigò, Spadaro, Trimboli, Giordano, Mangano (18’ st Mondo), Scattareggia, Sciliberto, Sturniolo. All. Giunta.

Fc Belpasso: Colonna, Accardi (20’ st Rapisarda), Benfatto, Strano, Grasso, Mascali, Sottile (1’ st Ricceri), Tirri, Bonaccorsi, Giuffrida (30’ st Rotella), La Spina. All. Stella.

Arbitro: La Malfa di Palermo.