L’Atletico 1994 vola in Eccellenza, il Catania San Pio X si arrende

L’Atletico 1994 festeggia il salto in Eccellenza, imponendosi per 1-0 nel derby contro il Catania San Pio X, finalissima del campionato di Promozione. Sul campo neutro di Palazzolo Acreide, si è imposto al termine di una sfida combattuta e dall’esito incerto fino al triplice fischio. Le prolungate fasi di studio non producono particolari sussulti. Al 32’ Litteri spreca una buona occasione, facendosi "murare" il tiro da favorevole posizione.

Sull’altro fronte, stessa sorte tocca, ad inizio ripresa, alla conclusione di De Carlo, respinta in angolo dall’attento Romano. Si assiste a qualche propositivo attacco da entrambi le parti, ma si ha la netta impressione che sarà un episodio a decidere la sfida. Ciò avviene al 35’, quando il bomber atletista Mongelli anticipa tutti su un corner e insacca di testa la sfera. Gli assalti finali dei giocatori del Catania San Pio X non sortiscono l’effetto sperato e, così, sono i ragazzi allenati da Alessandro Di Maria ad esplodere di gioia per il prestigioso traguardo raggiunto in una stagione fantastica.

Catania San Pio X-Atletico 1994 0-1

Marcatore: 35’ st st Mongelli.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Valenti, Strano (47’ st Vitale), Spampinato, Patanè, La Spina (41’ st Y. Nobile), Sciuto, N’Daye, Sanneh (46’ st Sipala), Litteri (28’ st Calarco). A disp.: Caspanello, Cutore, Carbonaro, M. Nobile, Castelli. All. La Rosa.

Atletico 1994: Vitale (44’ st Florio), Truscello, Zagami, Caruso (42’ st Gulisano), Campanella, D’Arrigo, Ranno (40’ st Spartà), Licata (40’ st Lippo), Mongelli, De Carlo, Bonaccorsi (36’ st Marino). A disp.: Orofino, Mazzamuto, Licciardello, Bozzanga. All. Di Maria.

Arbitro: Zangara di Palermo.