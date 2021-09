Promozione: il San Gregorio pareggia nell’anticipo con la Leonfortese  

Un gol per parte tra due squadre che si sono affrontate a lungo a viso aperto, consapevoli che in avvio di campionato sono inutili i tatticismi

Nella prima giornata del girone C di Promozione, è terminato in parità (1-1) l’anticipo tra il Club Calcio San Gregorio e la Leonfortese. Un gol per parte tra due squadre che si sono affrontate, quasi per tutta la gara, a viso aperto, consapevoli che in avvio di campionato sono inutili i tatticismi. Diverse le interessanti individualità messesi in mostra sul campo di San Gregorio di Catania.

Dopo la fase di studio ed alcuni timidi tentativi portati su entrambi i fronti, ospiti in vantaggio al 10’ grazie al bomber Caputa, che, scattato sul filo del fuorigioco, supera il portiere, proteso in disperata uscita, con un millimetrico pallonetto. Gli etnei reagiscono orgogliosamente, ma la retroguardia avversaria è attenta e limita al massimo i pericoli fino all’intervallo.

Il copione non muta ad inizio ripresa. Il tecnico locale Alfio Cocivera, alla seconda stagione sulla panchina del San Gregorio, sprona i suoi ragazzi, che eseguono le indicazioni ed i consigli del loro mister, ristabilendo la parità al 16’, quando Garufi insacca la sfera sul lancio lungo di Sanneh. Nei restanti minuti, le due formazioni provano a rendersi pericolose in avanti, peccando, però, della necessaria cattiveria nelle finalizzazioni e, negli ultimi minuti del match, finiscono con l’accontentarsi del punto conquistato. Nel prossimo turno, il San Gregorio è atteso dal derby contro l’Fc Motta, mentre la Leonfortese debutterà in casa contro il Belpasso.