Promozione, blitz della Gymnica Scordia al comunale di Bronte

Prova di forza della Gymnica Scordia, che ha conquistato la seconda vittoria in campionato sul campo di Bronte, balzando, così, a quota 6 punti in classifica. La gara è stata combattuta e vivace, nonostante il caldo afoso che ha messo a dura prova la resistenza dei giocatori. L’esito è rimasto in bilico fino alla realizzazione, nel recupero, di Missale, che ha fissato il risultato sul conclusivo 1-3.

Ospiti in vantaggio al primo vero affondo: D’Imprima finalizza con un tiro a giro una magistrale azione in velocità. Incassato il gol, i padroni di casa reagiscono con il necessario piglio, andando vicini al pareggio al 31’, quando la conclusione di Prestianni coglie il palo esterno. In avvio di ripresa, raddoppio dello Scordia firmato Vaccaro, che insacca la sfera con una conclusione sotto la traversa. Neanche sotto di due reti, la compagine brontese si arrende e, dopo aver ulteriormente avanzato il baricentro della manovra, dimezza le distanze al 35’ grazie al rigore trasformato da Scafiti. Il finale diventa, quindi, palpitante, ma, al 47’ Costanzo si invola in contropiede sulla destra e serve all’accorrente Missale l’assist che fa calare il sipario sul match.

Ciclope Bronte-Gymnica Scordia 1-3

Marcatori: 7’ D’Imprima; 9’ st Vaccaro; 35’ st Scafiti (rigore); 47’ st Missale.

Ciclope Bronte: Palermo, Carmeni, Scafiti, Basile, Saccullo (24’ st Salanitri), Sottosanti (47’ st Mavica), Leanza (33’ st Romano), Ruffino (30’ st Spitaleri), Sanfilippo, Prestianni, Genna.

A disp. Montagno, Martelli, Merito, Allia e Proto. All.: Orefice.

Gymnica Scordia: M. Cannata, Vaccaro, Moschetto (47’ st Cantarella), Favara (47’ st Marchese), S. Cannata (43’ st Senia), Cristofaro, Di Perna, D’Imprima, Costanzo, Missale, Cacciola (43’ st Scalone). A disp.: Frischetto, Vitellino, Scuderi, Nolfo e Caniglia. All.: Buoncompagni.

Arbitro: Gambacurta di Enna (Totaro di Messina e Musumeci di Acireale).