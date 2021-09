Promozione, poker dell’Fc Motta ai danni del San Gregorio

Quarta vittoria in altrettante partite ufficiali per la squadra di Alessandro Di Maria. A segno: Montalto, Inserra, Luca, Sinatra e Provenzano per gli ospiti

Quarta vittoria in altrettante partite ufficiali per l’Fc Motta 2011, che ha superato in casa per 4-1 il San Gregorio nella seconda giornata del campionato di Promozione.

L’Fc Motta sblocca subito il punteggio grazie alla rete del capitano Montalto, che insacca il pallone di testa su un’illuminante verticalizzazione di Sinatra. Gli ospiti rispondono con una buona occasione sprecata da Calì, anticipato da un difensore proprio mentre stava per tirare. I locali pigiano il piede sull’acceleratore, andando vicini al raddoppio con la girata area di Palazzolo su angolo del solito Sinatra. Sull’altro fronte, miracolo di Gulisano sulla battuta a colpo sicuro di Calì. E’ il preludio al pareggio, siglato al 43’ da Provenzano con una staffilata di destro dal limite. Passano pochi minuti e la squadra allenata da Alessandro Di Maria si riporta in vantaggio (2-1) grazie al rigore trasformato con freddezza da Inserra.

Nella ripresa, Luca cala il tris con uno spettacolare diagonale in corsa di sinistro; esecuzione da applausi. Gulisano nega poi il gol a Garufi, esibendosi in una prodigiosa deviazione in tuffo. La partita si chiude al secondo penalty a favore dell’Fc Motta, che lo scatenato Sinatra, vittima pure del fallo in area fischiato dall’arbitro, traduce nel centro del definitivo 4-1.