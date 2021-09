Promozione, Belpasso battuto di misura (1-0) dalla Leonfortese

Il Belpasso è uscito sconfitto di misura (1-0) dal difficile campo della Leonfortese nella seconda giornata del campionato di Promozione.

In avvio, alla prima occasione, la Leonfortese in vantaggio: lancio lungo dalla sinistra verso lo scatto in profondità di La Spina che, con un morbido pallonetto, batte l'omonimo portiere. Il gol a freddo non scoraggia i belpassesi. Lupo ha una ghiotta chance quando Callejo non trattiene il pallone in uscita alta, ma la conclusione dell'attaccante manca lo specchio. La partita prosegue all'insegna dell'equilibrio con i padroni di casa che vanno all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa, gli etnei perdono subito per infortunio Nicolosi, al suo posto entra Sciacca. All’8’ Meta si invola verso la porta, fallendo l'opportunità di raddoppiare da dentro l'area. Dopo il pericolo corso, Giuffrida serve con un gran filtrante il neo entrato Sciacca, Callejo respinge col corpo la sua insidiosa conclusione. Il gioco si spezzetta viste le tante interruzioni, la Leonfortese resiste agli attacchi avversari e conquista, così, i tre preziosi punti in palio. La sconfitta lascia l’amore in bocca al Belpasso per le occasioni non sfruttate a dovere e per la rete incassata ad inizio match.

Leonfortese-Belpasso 1-0

Marcatori: 4’ La Spina.

Leonfortese: Callejo, Castro (41' Di Pasqua), Di Perna, La Spina (15' st Speranza), Russo, Lopez, Gonzàlez, Mannino, Meta (34' st Testaì), Giolito (44' st Milazzotto), Gazzana. All. Gaetano Mirto.

Belpasso: La Spina, Grasso, Di Mauro (42' st Caruso), Cataldi, Racca, Perla, Vittorio (13' st Manneh), Censabella, Lupo, Giuffrida, Nicolosi (7' st Sciacca). All. Peppe D'Antone.

Arbitro: Vallelunga di Palermo.