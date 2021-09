Promozione, pirotecnica vittoria dell’Fc Motta in casa dello Sporting Lavinaio  

Al Comunale di Aci Sant’Antonio, si è assistito ad una bella partita, combattuta e ricca di gol ed emozioni, vinta dagli ospiti per 3-2

L’Fc Motta ha battuto in trasferta lo Sporting Lavinaio per 3-2 nella prima giornata del campionato di Promozione (girone C). Al Comunale di Aci Sant’Antonio, si è assistito ad una bella partita, combattuta e ricca di gol ed emozioni.

Ospiti in vantaggio al 15’, quando Luca realizza con un preciso diagonale sugli sviluppi di un calcio angolo; la sfera si insacca proprio nell’angolino basso. Dopo aver fallito il possibile raddoppio (Inserra spreca a pochi metri dal portiere), l’Fc Motta incassa il pareggio siglato (31’) dal talentuoso Catania, che va a segno da dentro l’area, ma si riporta avanti nel punteggio, nove minuti dopo, grazie alla rete di Strano, a bersaglio in rovesciata.

Nella ripresa, Inserra cala il tris, risolvendo una mischia, mentre Sinito riduce le distanze con una staffilata dalla distanza. Lo Sporting Lavinaio si lancia in attacco nel finale, sfiorando la realizzazione al 91’ con Ragonese, che indirizza il pallone alto da favorevole posizione.