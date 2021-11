Promozione, poker del Marrazzone in casa del Canicattini

“La squadra è in crescita. Nelle ultime settimane ha davvero cambiato passo in tutti i sensi ed i risultati ci stanno dando ragione”. Le parole di Samuele Costanzo rivelano grande soddisfazione perché vincere 4-1 a Canicattini non era assolutamente facile. Vincere e convincere ancora meglio. La partita - valevole per l’ottava giornata di campionato nel girone D del campionato di Promozione – era davvero molto attesa, specie dopo l’esclusione d’ufficio dalla Coppa Italia. Costanzo opta per il consueto scacchiere tattico (4-3-3) con Gaston Gomez e Lamarana impiegati dal primo minuto. Incardona e Gentile entreranno a match in corso.

La gara s’incanala subito sul binario giusto. La partenza è di quelle che lasciano il segno. Al 4’ Gomez colpisce il palo a botta sicura. Pochi minuti dopo ancora l’esterno, schierato da Samuele Costanzo, da buona posizione spedisce fuori. Il Mazzarrone imposta costantemente, fa buona guardia in difesa. È la prima partita in campionato anche per il nuovo acquisto Bonaccorsi. Al 28’ gol di Provenzano, che trafigge Vasques alla sua destra. La squadra non molla la presa. Insiste sulle corsie laterali dove il Canicattini non riesce ad opporre una valida resistenza. Nei minuti finali, angolo di Provenzano botta al volo di Puglisi che vale il doppio vantaggio.

Ripresa a ritmi più bassi. Nei primi dieci minuti, il Mazzarrone non affonda il colpo. Da una ripartenza il Canicattini accorcia le distanze con Pandolfo. La sfida si riapre? No perché la rete incassata scuote gli ospiti, che alzano il baricentro del gioco e si regalano il 3-1 ancora con Puglisi (che doppietta per il centrale difensivo). Nei minuti finali, Bonaccorsi sigla il primo centro con la maglia del Mazzarrone, trasformando il rigore concesso dall’arbitro per un fallo di reazione commesso da Vasques.

Canicattini-Mazzarrone 1-4

Marcatori: 28’ Provenzano; 43’ e 27’ st Puglisi; 21’ st Pandolfo; 48'st Bonaccorsi (rigore)

Canicattini: Vasques, Amore, Sammito, Latina, Bongiorno (4' Giardina), D'Agostino Angelo, Pandolfo (48' st Liistro), Camara, Cultrera (28' st Amato), D'Agostino Alessio (28' st Basile), Sigona. All. Buccheri.

Mazzarrone: Parlabene, Amadou (40' st Campanella), Ropaj, Provenzano (26' st Gentile), Puglisi, Ravalli, Di Nora, Bah (43' st Lupica), Bonaccorsi, Di Rosa (35' st Napolitano), Gomez (21' st Incardona). All. Costanzo.

Arbitro: Rosario Pavano di Enna (Vasques e Consiglio di Siracusa).

Note: espulso al 48’ st Vasques per fallo di reazione.