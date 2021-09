Promozione, il Real Aci si aggiudica (2-0) il big match contro l’Atletico 1994  

Dopo la rimonta subita negli ultimi minuti contro l'Atletico Nissa, il Real Aci ha vinto in casa il big match della seconda giornata, battendo 2-0 l'Atletico 1994.

Gli ospiti approcciano bene la partita, dimostrandosi propositivi in avanti. Con il trascorrere dei minuti, la sfida diventa equilibrata ed intensa agonisticamente, ma mancano le grandi emozioni, poiché entrambe le squadre tendono a controllarsi e badano, soprattutto, a non commettere errori.

Nella ripresa, granata subito in pressing alto e, proprio su un pallone rubato, Napoli insacca la sfera sulla ribattuta del portiere, portando, così, in vantaggio gli acesi. Poco dopo, i locali protestano per la mancata assegnazione di un rigore, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con la conclusione dalla distanza di Ranno, che termina di poco a lato. L’Atletico resta prima in dieci uomini poi addirittura in nove per le espulsioni di Benivegna (doppio “giallo”) e Porto per proteste. In contropiede, Di Blasi raddoppia al 48’ su assist dell’infaticabile De Carlo.

Real Aci-Ateltico 1994 2-0

Marcatori: 2’ st Napoli; 48’ st Di Blasi.

Real Aci: Bellocchi, De Carlo, Pennisi, Campanella, Spartà, Dav. Cavallaro, Garozzo (33’ st Di Blasi), Bozzanga, Mongelli (46’ st Manca), Napoli (46’ st Marino), Leonardi (9’ st Zagami). A disp.: Colonna, Mauro, Faro, Ignoto, Dan. Cavallaro. All. Marcello Manca.

Atletico 1994: Di Benedetto, Ranno, Orofino (30’ st Ilardi), Florio (24’ st Polizzi e 43’ st Messina), Benivegna, Bonelli, Cherif (30’ st Scaravilla), Spitaleri, Mazzamuto (12’ st Ardizzone), Porto, Borzì. A disp.: Ravasco, Caruso, Bruno, Tortora. All. Lino Signorelli.

Arbitro: Buzzone di Enna

Note: sono stati espulsi, nel secondo tempo, Benivegna e Porto.