Promozione, l’attesa sfida Aci Sant’Antonio-Fc Belpasso termina 0-0

Promozione Sicilia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Aci Sant'Antonio

L’attesa sfida Aci Sant’Antonio-Fc Belpasso, valida per la 20^ giornata del campionato di Promozione (girone C), è terminata a reti inviolate. Le squadre hanno giocato con grinta e concentrazione fin dalle battute iniziali, badando, però, a non sbilanciarsi troppo. Nel primo tempo, i padroni di casa sono pericolosi con le conclusioni di Sanfilippo e Maraffino, intercettate da La Rosa.

Meglio gli ospiti, invece, nella ripresa grazie alla vivacità dei nuovi entrati, che mettono in difficoltà la difesa avversaria. Il tiro di Ricceri lambisce il palo, mentre quello scagliato da Abanga viene parato dall’attento Citriglia. Nel finale, ci prova l’acese Lo Presti, peccando, però, della necessaria mira e, così, al triplice fischio, le formazioni devono accontentarsi di un punto a testa.

Città di Aci Sant’Antonio-Fc Belpasso 0-0

Città di Aci Sant’Antonio: Citriglia, Moschella, Dadone (48’ st Sorbello), Barbagallo, Maugeri, Bella, Sanfilippo, Genovese, Lo Presti, Marraffino, Grassi Bertazzi (27’ st Di Mauro). All. Francesco Tanasi.

Fc Belpasso: La Rosa, Benfatto, Milizia, Mascali, Cannone, Strano, Tirri, Giuffrida (5’ Ricceri), Condorelli (12’ st Sottile), La Spina (20’ st Lupo), Abanga. All. Antonio Richichi.

Arbitro: Zangara, di Palermo (Saracino di Ragusa e Belfiore di Acireale).