Promozione, successo di “rigore” della Leonfortese ai danni del Ciclope Bronte

Con un rigore per tempo, l’ambiziosa Leonfortese allenata da Gaetano Mirto ha battuto in casa (2-0) il Ciclope Bronte nella quarta giornata del campionato di Promozione (girone C). Gli ospiti hanno protestato vivacemente su entrambi i penalty concessi dall’arbitro, considerandoli molto dubbi.

Il primo viene trasformato da Elton Meta al 6’, mentre il secondo, realizzato da Caputa, fa calare – di fatto – il sipario sul match al 35’ della ripresa. In mezzo, una gara combattuta, maschia con entrambe le squadre propositive in avanti, attente tatticamente e protagoniste di piacevoli trame di gioco. Gli etnei creano delle buone occasioni, ma non riescono adeguatamente a finalizzarle.

In virtù di questo successo, la Leonfortese ha consolidato il primato in classifica con 10 punti all’attivo e allungato a sei partite la striscia di risultati utili consecutivi (compresa la Coppa Italia). Ciclope Bronte che dovrà ripartire, invece, da quanto di buono fatto in questo incontro. Nel prossimo turno, i biancoverdi sfideranno, davanti ai propri tifosi, il Misterbianco Calcio, mentre la formazione rossonera se la vedrà con l’Fc Motta, che si è imposta, sempre per 2-0, sulla Gymnica Scordia.