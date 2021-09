Promozione, il Mazzarrone acciuffa in extremis il Megara

“Abbiamo sciupato una quantità industriale di palle gol, ma mi conforta la reazione della squadra in dieci uomini”. Samuele Costanzo, allenatore del Mazzarrone, non usa mezze misure nel commentare il pareggio thriller (1-1) contro il Megara. Alla rete su rigore, realizzata al pronti-via nella ripresa da La Ferla, risponde, in extremis, Di Nora, l’uomo che ha cambiato la partita dal suo ingresso in campo.

Il match stenta a decollare, è molto maschio e troppo spezzettato con un Mazzarrone che non trova la continuità necessaria per affondare i colpi. Il Megara non si tira indietro, ma la formazione di casa riesce, comunque, ad imbastire diverse azioni pericolose; su tutte le traversa centrata da Maiorana. Parlabene non rimane inoperoso ed anzi salva il risultato con un colpo di reni sul tiro a giro dell'ottimo La Ferla.

Nella ripresa accade di tutto. Alla prima vera distrazione, il Megara passa in vantaggio. L’arbitro Montevergine sanziona con un penalty il fallo di mano su Provenzano, che viene espulso. La Ferla si presenta dal dischetto e batte Parlabene. In inferiorità numerica, il Mazzarrone si scuote. Incardona semina il panico sulla destra, costruisce un’azione dietro l’altra, che vuoi per sfortuna o per bravura di Pandolfo (in almeno tre occasioni, miracolo su Napolitano) non vanno in centro. Nel terzo minuto di recupero, Di Nora firma il pari, facendo esplodere i tifosi locali. Pericolo scampato e conferma di come il girone D del campionato di Promozione sia davvero duro.

Mazzarrone-Megara 1-1

Marcatori: 3’ st La Ferla (rigore); 48’ st Di Nora.

Mazzarrone: Parlabene, Diame Amadou (26’ st Lupica), Ravalli (20’ st Incardona), Provenzano, Puglisi, Campanella, Milazzo (10’ st Ropaj), Bah Lamarana, Maiorana, Di Rosa, Di Nora. All. Costanzo.

Megara: Pandolfo, Sgroi, Cannia, Mangiameli, Marziano, Cardile, Saraceno (16’ st Tringali), Busso, Carpinteri (7’ st Longo), La Ferla (36’ st Astuto), Sgroi. All. Lombardo.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.