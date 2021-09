Promozione, Mazzarrone pronto a sfidare lo Sporting Eubea

Mazzarrone al gran completo nella seconda giornata del campionato di Promozione (girone D). La formazione allenata da Samuele Costanzo è attesa domenica a Francofonte (ore 15.30) per affrontare, a distanza di poche settimane dal doppio confronto di Coppa Italia, lo Sporting Eubea di Alessio Catania.

Tornano a disposizione del tecnico, alla terza stagione sulla panchina del Mazzarrone, il capitano Campanella e il difensore La Mastra. Due frecce ulteriori da poter conservare nella faretra e da scagliare al momento opportuno in un derby che si presenta ricco di insidie. In Coppa, nella gara d’andata, la partita terminò 2-2 con i due gol in trasferta rivelatisi decisivi. La sfida di ritorno si concluse ancora una volta in parità (1-1)

"Quando è stata costruita la squadra – ricorda Costanzo – si è pensato proprio ad avere una consistenza di organico ampia. Importante poter scegliere e avere l’imbarazzo della scelta. Lo Sporting Eubea è un avversario che si prospetta insidioso. Vorranno vincere e giocheranno, quindi, a viso aperto. Noi dobbiamo essere in grado di rispondere colpo su colpo”. Lo Sporting Eubea non avrà a disposizione Grasso e Messina, espulsi nella prima partita pareggiata in quel di Frigintini (2-2).