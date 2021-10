Promozione, Atletico Nissa corsaro a Misterbianco con il gol di Vaccaro

Agli ospiti basta la rete realizzata al 1’ per assicurarsi (1-0) l’intera posta in palio. Gli etnei, colpiti a freddo, forniscono una prestazione apprezzabile

Atletico Nissa corsaro al “Toruccio La Piana” di Misterbianco nella quarta giornata del campionato di Promozione. Alla squadra ospite è bastato un gol realizzato al 1’ per assicurarsi l’intera posta in palio. Gli etnei, colpiti a freddo, hanno fornito una prestazione caratterialmente apprezzabile, ma non sono riusciti a riequilibrare la situazione anche perché rimasti in dieci a metà del primo tempo.

Pronti via e l’Atletico Nissa passa in vantaggio grazie alla rete di Vaccaro, bravo nell’incunearsi in area, dopo la geniale sponda di Pulci, e nell’insaccare di destro la sfera. Immediata è la reazione dei locali, che vanno vicini al pareggio, ma restano in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata Gennaro (doppio giallo). Nonostante l’uomo in meno, il Misterbianco prova più volte a rendersi pericoloso, in particolare Chimenti è prodigioso su Platania, rischiando sulle ripartenze degli avversari. Nella ripresa, il gioco è troppo spezzettato ed al triplice fischio i ragazzi allenati da Giovanni Italia possono esultare per aver conquistato la preziosa vittoria esterna.

“Loro hanno sbloccato subito il punteggio, noi abbiamo avuto una buona reazione, ma, dopo una ventina di minuti, il rosso a Gennaro ci ha complicato la vita – ha commentato, così, la sconfitta il tecnico Mario Currò – poi ci siamo proiettati lo stesso in avanti per fare la partita con i rivali che si sono difesi tutti dietro il pallone e, nel secondo tempo, il gioco effettivo è stato ridottissimo”.