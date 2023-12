Promozione, il Real Aci espugna il campo del Sant'Alessio e conserva il primato 

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa S. Alessio

La rete di De Leonardis, a sette minuti dal termine, ha permesso al Real Aci di espugnare (1 a 0) il campo del Sant’Alessio. Prima occasione al quarto d'ora: Manca scambia con Carbonaro, che lo trova nuovamente dentro l'area, ma il suo mancino viene respinto da Ravasco. Dal seguente corner di Strano, il tiro di D'Emanuele diventa un assist per Manca, che segna sotto porta, la marcatura viene annullata, però, per fuorigioco. Al 42' Meli e Lopez non si capiscono, Ardizzone ne approfitta servendo Missale, il cui tiro è respinto da Bouallegue.

Nella ripresa, mister Manca inserisce subito Le Mura e Cucuccio al posto di Sciuto e Meli. Cambia pure il sistema di gioco e il Real Aci ne beneficia, dando, così, più ampiezza alla manovra offensiva. In avvio, angolo di Strano, testa di De Leonardis, sfera alta. La capolista pigia il piede sull'acceleratore, ma non concretizza alcune buone opportunità anche per la bravura del portiere locale. I padroni di casa provano ad innescare delle ripartenze, peccando, però, di precisione nelle verticalizzazioni. Il forcing realino fa i conti con la sfortuna, quando, su un traversone di Strano, la deviazione di Crupi verso la propria porta centra il palo. Gli ospiti sbloccano il punteggio al 38' grazie al gol del giovane attaccante De Leonardis (classe 2004), che aggancia un invitante pallone e lo insacca alle spalle di Ravasco. Nel finale, D'Emanuele e ancora De Leonardis mancano il raddoppio.

Sant’Alessio-Real Aci 0-1

Sant’Alessio: Ravasco, Crupi (42' st Scalisi), Bongiorno (24' st La Torre), Pellizzeri, Interdonato, Musumeci, Missale (16' st Di Blasi), Suriano, Ardizzone, Tomasello (31' st Carbone), Cicala. A disp.: Brunetto, Branca, Saida, Tortora. All. Giacomo Parisi.

Real Aci: Bouallegue, Lopez, Meli (1' st Cucuccio), Strano, Foti, De Carlo, Carbonaro, Sciuto (1' st Le Mura), Mongelli, D’Emanuele (44' st Bonnici), Manca (28’ De Leonardis). A disp.: Bucalo, Montemagno, Marino, Cannone, Sardo. All. Marcello Manca.

Arbitro: Canicattì di Agrigento (Belfiore e Dell'Aiera di Acireale).